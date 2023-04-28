Новосибирец с тесаком бросался на машины

© Предоставлено агентством «Гвардия»
Новосибирец с тесаком бросался на машины
28 Апр 2023, 09:06

Мужчина, который бросался с ножом на машины, задержан в Новосибирске. Утверждается, что он мог употреблять «запрещенные вещества».

Две 15-летние девушки подбежали к бойцам ГБР на улице Петухова вечером 27 апреля. Они указали на мужчину неподалеку со словами: «Помогите, он с ножом!»

«Тот с огромным тесаком в руках хаотично бегал от тротуара к проезжей части дороги, втыкая нож в лобовые стекла попадавшихся ему на пути машин, — рассказали в пресс-службе агентства безопасности „Гвардия“. — На глазах гвардейцев он прорубил насквозь и повредил стекла трех легковых автомобилей».

Охранники задержали мужчину, забрали у него нож и передали полиции.

По словам очевидцев, задержанный — житель ЖК «Матрёшкин двор», который «регулярно употреблял запрещенные вещества», и уже не первый раз пугает соседей.


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