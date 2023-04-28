Пациентка выдавила глаза женщине в барнаульской больнице

© yandex.ru/maps

Семья жительницы Барнаула добилась компенсации от краевой психиатрической больницы за увечья, которые она получила. Перед выпиской из учреждения на нее напала другая пациентка, которая выдавила ей глаза.

Сын жительницы Барнаула подал иск к краевое психиатрической больнице имени Эрдмана. Он потребовал 1 млн рублей от учреждения за то, что его сотрудники допустили ситуацию, при которой его мать лишилась зрения. Мужчина вместе со своей женой были опекунами.

Женщина была госпитализирована из-за ухудшения состояния при параноидальной шизофрении, следует из решения Индустриального районного суда. При этом за месяц ее состояние улучшилось, и вскоре ее должны были выписать, рассказала суду ее опекунша.

Но на женщину напала другая пациентка. «О произошедшем семья узнала от лечащего врача только на следующий день, [жена сына] приехав в больницу, была шокирована увиденным, поскольку вместо глаз у потерпевшей были черные дыры-синяки в области глазниц, а также огромная гематома в теменной области, затылочная область была синюшного цвета».

В итоге женщина полностью лишилась зрения.

В обычной жизни пострадавшая была неприхотливой и полностью себя обслуживала, но из-за обострившегося психического заболевания отказывалась принимать пищу (поэтому ее и положили на месяц в больницу). Но после того, как она лишилась зрения, она «потеряла связь с внешним миром», говорилось в иске семьи, которой пришлось полностью взять на себя все заботы по лечению и адаптации женщины после тяжелой травмы.

Суд взыскал с больницы лишь 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. В апелляции сумму удалось увеличить до 300 тыс., сообщили в объединненой пресс-службе судов Алтайского края.