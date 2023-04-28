Сержант отделался штрафом за избиение сослуживца в Забайкалье

Сибирский военнослужащий признан виновным в избиении сослуживца из-за сигареты. Он получил штраф.

Читинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовного дело младшего сержанта Кежика Доржуя, проходящего службу по призыву. Его обвиняли в превышении пономочий с применением насилия (пункт «а» ч. 3 ст. 286 УК), говорится в карточке дела.

«Из-за того, что военнослужащий курил электронную сигарету в расположении казармы, Доржуй три раза ударил его кулаком по лицу и один раз ногой по левому бедру, — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири. — После чего, повалив потерпевшего на прикроватные стулья, Доржуй применил к нему удушающий прием».

Суд приговорил сержанта к штрафу в 30 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.