Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 420

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

16:37 С сотрудников предприятий в Иркутске хотят собрать однодневный заработок ради трат на «спецоперацию». Письмо об этом опубликовал телеграм-канал «Мобилизация|Новости». В нем от имени мэрии утверждается, что сотрудники администрации якобы уже перевели свой однодневный заработок в «фонд поддержки общественно-патриотических инициатив „Любимый город“».

Источник Тайги.инфо знакомый с ситуацией, подтвердил, что, как минимум, сотрудники муниципального «Водоканала» получили подобное требование «в начале недели». При этом, по сведениям редакции, подобные «добровольно-принудительные» требования поступали работникам муниципальных предприятий в сфере ЖКХ еще в октябре 2022 года.

В письме, опубликованном «Мобилизацией», сказано, что в компаниях следует провести «разъяснительную беседу» о «необходимости принятия участия в данной акции каждого работника без исключения».

Фонд «Любимый город» создан лишь в марте 2023 года. По данным ЕГРЮЛ, его возглавляет Михаил Лунев, владелец ООО «Довод». Лунев утверждал, что фонд был создан по инициативе мэра-единоросса Руслана Болотова, председателя общественной палаты города Станиславп Гольдфарба и вице-мэра Дмитрия Ружникова.

15:37 Один из основателей «Справедливой России», экс-депутат Госдумы Олег Шеин ушел с поста главы астраханского отделения партии из-за разногласий и «ценности мира». Он пока остался во главе партийной фракции в думе Астраханской области.

«Некоторое время назад возникли события, последствия которых будут влиять на жизнь даже не годами, а десятилетиями. Я человек с советскими взглядами, и ценность мира, недопустимость дороги военных конфликтов, важность интернационализма и международной солидарности работающего класса, необходимость политических свобод для эффективной защиты социальных прав в моем понимании вообще не подлежит обсуждению, — подчеркнул Шеин в своем телеграм-канале. — Я всегда придерживался этих взглядов и делал это открыто. Я знаю, что очень много и астраханцев, и граждан России разделяют эти ценности, вижу, что число этих людей возрастает и уверен, что осознание их фундаментальной важности через какое-то время станет основой для общества. Вместе с тем само упоминание этих основополагающих ценностей является непростым и требующим учета для политических руководителей внешних обстоятельств, ограничивающим выражение принципиальной позиции и, соответственно, фактического отказа от такой позиции».

Кроме того, Шеин рассказал, что на съезде партии четыре года назад он предлагал выставить самостоятельного кандидата на президентских выборах: «Не говоря уже о том, что в целом являюсь сторонником парламентской республики. С той поры прошла антипенсионная реформа и другие еще более впечатляющие события, укрепившие меня в моем мнении».

При этом, по словам Шеина, после серии встреч они с Мироновым нашли «полное взаимопонимание».

Олег Шеин в Госдуме не раз выступал с критическими заявлениями в отношении некоторых федеральных законов, организовывал кампанию против повышения пенсионного возраста. Также выступал против, в частности, дистанционного голосования на выборах, изоляции рунета и других скандальных инициатив. В 2019 году баллотировался в губернаторы Астраханской области, но партия не согласовала его кандидатуру — он пошел самовыдвиженцем, но его кандидатуру заблокировали через муниципальный фильтр.

14:47 Осужденный на 25 лет политик Владимир Кара-Мурза* дал первое интервью после приговора.

«Я чувствую поддержку и солидарность огромного количества людей — и в нашей стране, и во всем мире, — сказал Кара-Мурза „Собеседнику“. — Хочу сказать всем огромное спасибо. И напомнить любимую диссидентскую фразу: „темнее всего перед рассветом“. Когда диссиденты говорили это, например, в начале 1980-х, во времена Андропова (афганская война, сбитый „Боинг“, Сахаров в ссылке, новая волна политических арестов, чудовищная конфронтация с Западом), над ними смеялись — но они оказались правы. Я не сомневаюсь, что мрак над нашей страной рассеется. И произойдет это гораздо раньше, чем может казаться людям, которые сегодня дают за слово бОльшие тюремные сроки, чем за убийства. Поверьте историку».

<…>

«Есть такая известная фраза из французской литературы (в наш дискурс ее ввел Толстой): „Делай, что должно, и будь, что будет“ Эту фразу очень любил Борис Немцов — и сам жил по этому принципу, и нас, соратников и членов своей команды, учил жить так же. Я публично выступил против этой <…> [спецоперации], с первого дня, с 24 февраля 2022 года, — и моя позиция никак не зависела от каких-то репрессивных нововведений или, добавлю, заведомо неконституционных поправок в Уголовный кодекс. Я всегда считал, что молчание перед лицом зла — форма соучастия, особенно для публичного политика. Поэтому, какой бы ни была сегодня в нашей стране цена немолчания, цена молчаливого соучастия — неприемлема. Кремль пытается делать вид, что все граждане России поддерживают то, что совершается в Украине от имени всего российского общества», — добавил политик.

14:24 Четыре резервуара повреждены на нефтебазе в Севастополе после атаки двух беспилотников, заявил губернатор Михаил Развожаев.

Он утверждает, что топливные резервы в резервуарах «не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции» в городе.

14:10 Первый с весны 2020 года пассажирский поезд отправился из Иркутска до границы с Китаем — в Забайкальск. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

«Поезд отправился в ночь на субботу. Наполняемость хорошая», — отметил перевозчик.

Стоимость плацкартного билета — от 3,3 тыс. рублей, купе — от 4,9 тыс.

Весной 2020 года движение поездов «Иркутск-Забайкальск» было приостановлено из-за снижения спроса на фоне пандемии коронавируса. В 2023 году Китай отменил карантин для въезжающих.

12:20 Северский городской суд Томской области приговорил юристку Марину Новикову к 1 млн рублей в качестве штрафа по делу о «фейках» про ВС РФ, сообщил ее муж ТВ2.

Ранее Новикова просила назначить ей реальный срок вместо штрафа, потому что денег даже на минимальный штраф с рассрочкой на несколько лет ей негде взять.

«Я не предала свою страну и моих сограждан, которые очень больны, я малодушно не спряталась за занятость правозащитника и не удрала за рубеж, потому что я не верю, что это смертельно неизлечимый недуг. Я не отвернулась брезгливо, как это сделали многие мои соотечественники, ни от страны, ни от сограждан, хотя их шкурничество и инфантильность вызывают моё неприятие, — говорила Новикова. — Моя боль сквозит в каждом видеообращении к ним ради всех нас, жителей России. Имеющий уши и сердце услышит непременно».

Марине Новиковой вменяли посты в телеграм-канале со свидетельствам ее друзей из Энергодара.

09:44 Беспилотник попал в резервуар с топливом в Севастополе. Он загорелся, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА. <…> Площадь пожара около 1000 кв. м.», — рассказал чиновник.



Главное на утро 29 апреля



• Правительство РФ прекращает публиковать статистику по добыче нефти, газа и конденсата до 1 апреля 2024 года, говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Раскрытие ежемесячных данных запрещено с марта, а квартальной отчетности — с первого же квартала 2023 года. Росстат уже опубликовал доклад о промышленном производстве за первые три месяца без данных о нефтедобыче в России.

• Патриарх РПЦ Кирилл лишил сана протодиакона Андрея Кураева. В указе, который утвердил решение «Епархиального суда Москвы», отмечается, что это сделано в связи с тем, что за два года с момента постановления Кураев «не проявил ни на словах, ни в делах признаков покаяния» и «не прекратил свою деструктивную деятельность».

Епархиальный суд формально лишил Кураева сана еще весной 2020 года, после того как тот отозвался об умершем от коронавируса настоятеле Богоявленского собора Москвы протоиерее Александре Агейкине — в его словах разглядели признаки «хулы на церковь».

• 23 человека погибли в украинской Умани в результате ракетного обстрела, передает Forbes. Четверо из жертв — дети. В поврежденном доме был полностью разрушен подъезд.

Минобороны РФ продолжает уверять, что не атакует гражданские объекты. 28 апреля ведомство сначала просто опубликовало фото со стартующей ракетой и надписью «точно в цель», а позже взяло на себя ответственность за ракетные удары, утверждая, что это был «групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ».

• В Москве к памятнику Лесе Украинке начали нести цветы, рассказала ASTRA. Также там появились табличка «Умань. Днепр» и детские игрушки.

Один из приехавших полицейских посоветовал людям «валить на Украину». Затем силовики собрали и выкинули цветы.

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».



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