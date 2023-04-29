Еще одна омская деревня сгорела. Назначенного Путиным врио губернатора это «тревожит»

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В Омской области пожары охватили третью за несколько дней деревню. На этот раз сгорели фельдшерско-акушерский пункт и клуб.

«Продолжаю получать тревожные новости с севера области. Сообщают о пожаре в деревне Луговая Тюкалинского района. По предварительной информации от огня пострадали около 20 строений. В том числе ФАП и клуб», — написал врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

По данным прокуратуры Омской области, возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК). В ведомстве уточнили, что загоревшиеся здания «уничтожены».

«Будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, а также хозяйствующих субъектов по соблюдению особого противопожарного режима», — отметили в прокуратуре.

Это уже третье поселение, частично сгоревшее за три дня в Омской области. Ранее палы травы перекинулись на села Новокарасук Крутинского района и Чистоозерье Большереченского района. Всего сгорели 23 здания, в том числе девять жилых домов, пострадал один человек.

Ни на сайте ГУ МЧС по Омской области, ни в соцсетях ведомства нет информации о пожаре в Тюкалинском районе. А «сводка ЧС и происшествий» за 28 апреля представляет собой просто фотографию пожарной машины.

В МЧС лишь констатировали, что пожары на севере Омской области «стали причиной задымления в Омске».

Фото прокуратуры Омской области

