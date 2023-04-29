Трое погибли, четверо пострадали в лобовом ДТП под Чулымом

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Трое погибли, четверо пострадали в лобовом ДТП под Чулымом
29 Апр 2023, 08:52

Серьезное ДТП произошло в Чулымском районе Новосибирской области. Три человека погибли.

Автомобиль ВАЗ-2112 врезался в Skoda на федеральной трассе «Иртыш», сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области 29 апреля.

По данным прокуратуры, водитель ВАЗа при обгоне выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение.

Водитель ВАЗ и двое его пассажиров погибли. Водитель Skoda и трое пассажиров, включая годовалого ребенка, доставлены в Чулымскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.


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