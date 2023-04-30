Землетрясение интенсивностью 6,4 балла произошло в Туве

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В Туве произошло землетрясение. Интенсивность в эпицентре достигла 6,4 балла.

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Тоджинском кожууне (районе) Тувы утром 30 апреля, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Эпицентр находился примерно в 337 км к северо-востоку от Кызыла и в 213 км к югу от Нижнеудинска Иркутской области.

Интенсивность сотрясений достигла 6,4 балла.