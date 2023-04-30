Утечка опасного груза произошла в Новосибирске
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Утечка аммиачной воды произошла на станции Инская в Новосибирске. Ведется ликвидация разлива, устанавливаются причины произошедшего.
30 апреля около 7 утра на станции Инская в Новосибирске при проверке вагонов обнаружена утечка опасного груза — аммиачной воды, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Поезд следовал до станции Усть-Илимск.
Специализированными службами ликвидируется разлив, вагон отцеплен от грузового состава. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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