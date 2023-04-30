Эвакуация маломобильного населения началась в Новокузнецке из-за угрозы подтопления

30 Апр 2023, 08:54

На фоне повышения уровня воды в реках Томь и Кондома в Новокузнецке начата эвакуация маломобильных групп населения.

«ЕДДС Новокузнецка информирует: 30 апреля уровень воды в реках Томь и Кондома на территории города будет повышаться, достижение опасных отметок не прогнозируется. Тем не менее, начата эвакуация маломобильных групп населения», — написал в телеграме мэр города Сергей Кузнецов.

Проведено оповещение населения об угрозе подтопления на 6 км, Вертолетной площадке, а также Разъезда Абагуровский, Форштадта по громкой связи на автомобилях, а также при помощи смс-рассылки.


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