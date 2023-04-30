Пассажиры не захотели платить за такси в Ачинске и выстрелили в водителя

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Вооруженное нападение на таксиста произошло в Ачинске Красноярского края. Трое молодых людей не захотели расплачиваться за проезд, а когда их попросили покинуть салон, выстрелили в водителя.

Заявление в полицию о конфликте между водителем таксомоторной фирмы и тремя неизвестными около одной из саун Ачинска поступило 30 апреля. Местные жители сообщили, что был слышен звук выстрела.



По данным полиции, пострадал таксист – мужчина 1986 года рождения, он был доставлен в медицинское учреждение.

«Таксист пояснил правоохранителям, что вез троих молодых людей, однако по пути произошел словесный конфликт, так как пассажиры отказывались оплачивать поездку. Водитель остановил автомобиль и попросил их покинуть транспортное средство. В это время один из молодых людей достал, предположительно, травматическое оружие и произвел выстрел в ногу таксисту», – рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Задержаны двое ачинцев 1995 и 1999 годов рождения. Ведется розыск третьего участника конфликта, со слов задержанных, он и произвел выстрел.