Самолет потерпел крушение в Новосибирске

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Легкомоторный самолет совершил «жесткую посадку» в Новосибирске. Судно получило различные повреждения. Экипаж не пострадал.

«По предварительным данным, около 17 часов при выполнении частного полета легкомоторное воздушное судно Cessna 172 совершило жесткую посадку на участок местности вблизи посадочной площадки «Городской аэропорт» в Заельцовском районе Новосибирска», - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Судно получило повреждения планера, шасси, кабины. Экипаж не пострадал.

Причины происшествия выясняются. Начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, на месте работают сотрудники прокуратуры.