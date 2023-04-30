Более трети сибиряков считают перспективным для изучения в школе китайский язык

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Россияне считают наиболее нужными иностранными языками в школьной программе английский и китайский. На российском Дальнем Востоке интерес к Китаю выше: количество респондентов, высказавшихся за наиболее популярные языки почти одинаково – более 40%. В Сибири китайский считают перспективным свыше трети.

Какой иностранный язык в настоящий момент перспективнее учить в школе, выяснила АИР «Социолайф» в рамках регулярного исследования «Омнибус. Социолайф» (результаты исследования есть в распоряжении Тайги.инфо).



Большинство опрошенных россиян, независимо от пола, возраста, финансового положения и места проживания, считают английский язык наиболее перспективным. В среднем, английский язык выбрали 52% опрошенных респондентов, а китайский – 32,5%. В тоже время, традиционный для школ немецкий язык занял только третью позицию с огромным отрывом от китайского (1,6%).

В наименьшей степени перспективным, китайский считают россияне в возрасте 18-30 лет (24,8%).

Дальневосточный федеральный округ единственный среди всех округов, где жители примерно в равной мере считают перспективными английский и китайский языки (48,7% и 42,0%). Очевидно, что сказывается близкое соседство с Китаем.

В Сибирском федеральном округе – за китайский высказались 35%, за английский – 50%.

Исследование проводилось в марте 2023 года методом личных интервью по структурированной анкете с использованием планшетов (CAPI). Выборка составила 1700 респондентов и репрезентирует городское население РФ по полу, возрасту. Статистическая погрешность – не более 2,37%.