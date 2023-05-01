Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 422

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

Главное на утро 1 мая



• Заместителем министра обороны РФ по материально-техническому обеспечению назначен Алексей Кузьменков. Он сменил недавно уволенного Михаила Мизинцева, который занял должность лишь в сентябре 2022 года.

Кузьменков в 2018-2019 годах был замом командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению, а в 2019-м стал заместителем директора Росгвардии.

• Актер драматического театра в Улан-Удэ Артур Шувалов, который порезал себе вены на сцене в знак протеста, уехал из России, сообщила SOTA. В Бурятии ему «по требованию властей республики» грозила принудительная госпитализация в психиатрическую больницу, утверждает он.

«По данным актера, решение о том, чтобы запереть его в психиатрической больнице, было принято после встречи главы Бурятии Алексея Цыденова с министром культуры республики 6 апреля: Цыденов, уверен Шувалов, видит своей задачей создать в республике иллюзию полной поддержки <…> [спецоперациии]. В связи с этим и было выбрано решение объявить Шувалова душевнобольным, а не заводить уголовное дело», — пишет издание.

Напомним, на поклоне после спектакля «Театр. Изнанка» Шувалов 14 лет проработавший в драмтеатре, произнес речь и несколько раз порезал себя по руке канцелярским ножом в знак протеста против травли со стороны руководства учреждения из-за его антивоенной позиции. Актеры театра отказывались выступать перед российскими военными.

• Четыре человека погибли в результате обстрела приграничного поселка Суземка в Брянской области, утверждает губернатор Александр Богомаз. Два человека пострадали.

По данным Mash, все погибшие отмечали день рождения в одном из частных домов.

• Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден встретились с родителями журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по делу о шпионаже. Среди участников встречи также был мать журналиста Остина Тайса, задержанного более 10 лет назад в Сирии.

«Журналистика — это не преступление. Эван и Остин должны быть немедленно освобождены вместе со всеми остальными американцами, задержанными за границей. <…> Я обещаю вам, я работаю как черт, чтобы вернуть их домой», — сказал Байден (цитата по Washington Post).

ФСБ обвинила Гершковича в шпионаже (статья 276 УК). Его задержали в Екатеринбурге, где он, как уверяют чекисты, собирал данные о «предприятии российского ВПК». При этом в реальности он готовил текст о работе ЧВК «Вагнер». Московский суд отправил его в СИЗО «Лефортово».

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.