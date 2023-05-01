Новосибирский застройщик получил условное за десятки обманутых дольщиков

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Новосибирский застройщик признан виновным в превышении полномочий на 200 млн рублей. Суд приговорил его к условному сроку.

Ленинский районный суд Новосибирска признал 42-летнего директора строительной компании виновным по ч. 1 ст. 201 УК (превышение полномочий) из-за многоквартирного дома в Краснообске. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«В сентябре 2016 года [директор компании], незаконно признав каркас строящегося многоквартирного дома непригодным для проживания и подлежащим сносу, дал указания произвести работы по демонтажу постройки, — рассказали в полиции. — У фигуранта возник умысел возвести на месте утвержденного проектно-сметной документацией 17-и этажного дома, новое 24-х этажное здание, с большим количеством квартир, которые в дальнейшем мужчина планировал реализовать и полученный таким образом доход обратить в свою пользу».

Но дом так и не построили. Общий ущерб 24 дольщикам составил более 200 млн рублей.

Из картотеки суда следует, что речь идет о Дмитрии Барсуке, возглавлявшем ООО «Монтаж СПВ». Его обвиняли по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) — помимо ущерба дольщикам бизнесмену вменили признание «Монтажа СПВ» банкротом. Но в суде дело переквалифицировали на часть первую этой же статьи, приговорив Барсука к 1,5 годам колонии условно.

Приговор пока не вступил в силу.