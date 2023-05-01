Новосибирские власти потратят около 3 млн на видео и «звуковое сопровождение» отмененного «Бессмертного полка»

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Деньги из бюджетов Новосибирской области и Новосибирска потратят на услуги, связанные с проведением «Бессмертного полка». При этом организаторы ранее отказались от шествия под предлогом безопасности.

Госучреждение облправительства «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов» подписало контракт на «организацию звукового сопровождения Бессмертного полка, в рамках празднования Дня Победы». Договор был заключен с ООО «Агентство „Элкраф“» за 2,38 млн рублей, его опубликовали в реестре госконтрактов 27 апреля, то есть уже после того, как на федеральном уровне официально объявили об отказе проводить шествие «Бессмертный полк», ограничившись виртуальным форматом.

«Звуковое сопровождение шествия „Бессмертный полк“ посредством не менее 10 звуковых комплектов, — говорится в договоре. — Все звуковые комплекты должны иметь мощность не менее 1,5 Вт, быть предоставлены, подключены и готовы к работе не позднее, чем за 4 часа до начала мероприятия. Каждый звуковой комплект должен включать усилитель мощности и быть снабжен автономным питанием посредством генератора. Звук генератора не должен мешать работе звукового комплекта».

Также компания должна предоставить фотоотчет по итогам мероприятия, которого, по заявлениям властей, пройдет лишь в виртуальном формате. Деньги потратят из областного бюджета.

Кроме того, муниципальное учреждение «Музей Новосибирска» подписало контракт на виртуальную выставку «Бессмертный полк новосибирцев» с фирмой «Видео-дата». Подрядчик за 447 тыс. рублей должен смонтировать ролик из архивных материалов, который будут показывать на стеле «Новосибирск — Город трудовой доблести» на площади Калинина и на площадке в Перовомайском сквере.

Деньги на всё это выделят из бюджетов Новосибирской области и Новосибирска.

ООО «Агентство „Элкраф“», по данным сервиса Контур.Фокус, принадлежит Виктору Ершову и регулярно получает госконтракты, в том числе от областного агентства поддержки молодежных инициатив. ООО «Видео-дата» владеет Александр Денисов — фирма также получала государственные и муниципальные контракты.