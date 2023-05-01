Землетрясение интенсивностью более 5 баллов произошло в Туве

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Землетрясение интенсивностью более 5 баллов произошло в Туве
01 Май 2023, 08:49

Землетрясение произошло в Туве. Интенсивность в эпицентре достигла 5,3 балла.

Подземный толчок магнидутой 4,3 зарегистрирован в Монгун-Тайгинском кожууне (районе) Тувы утром 1 марта, сообщили в Алтае-Саянском филиале РАН.

Эпицентр находился примерно в 77 км к югу от города Ак-Довурак.

Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 5,3 балла.


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