Землетрясение интенсивностью более 5 баллов произошло в Туве
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Землетрясение произошло в Туве. Интенсивность в эпицентре достигла 5,3 балла.
Подземный толчок магнидутой 4,3 зарегистрирован в Монгун-Тайгинском кожууне (районе) Тувы утром 1 марта, сообщили в Алтае-Саянском филиале РАН.
Эпицентр находился примерно в 77 км к югу от города Ак-Довурак.
Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 5,3 балла.
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