Степной пал перекинулся на жилые дома в Борзе

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Степной пал перекинулся на жилые дома в Борзе
01 Май 2023, 08:58

Пожары охватили жилые дома в забайкальской Борзе. В этом городе проживает много семей военнослужащих.

Степной пал перекинулся на жилые дома в Борзе 1 мая. Огонь уже охватил девять жилых домов по улице Новосельская, сообщили в ГУ МЧС по Забайкалью.

«На месте работают 48 человек и 6 единиц техники — от МЧС России, ГУ Забайкалпожспас, добровольной пожарной дружины, военной части города. Тушение осложняет сильный ветер», — рассказали в ведомстве.

Погибших и пострадавших нет, заявили в МЧС.

При этом в местном паблике «Наша Борзя» во «ВКонтакте» люди просят помощи в тушении огня друг у друга: «Нужна помощь в тушении пожара на улице Промышленная. У кого есть лопаты, метла просим помощи».

На территории Борзи до 2009 года находился штаб 36-й общевойсковой армии ВС РФ, сейчас в городе базируется Борзинский гарнизонный военный суд. Неподалеку от Борзи располагается воинская часть.

UPD (14:50) Также загорелась крыша магазина, уточнили в МЧС.

UPD (15:00) Прокуратура начала проверку из-за пожара в жилом секторе. 

(новость дополняется)


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