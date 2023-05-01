Коммунисты провели первомайское шествие по центру Новосибирску

© Тайга.инфо/Кирилл Канин
Коммунисты провели первомайское шествие по центру Новосибирску
01 Май 2023, 17:33

КПРФ провела первомайское шествие в Новосибирске. Ранее коммунисты объявили, что выдвинут своего кандидата на выборах губернатора.

Несколько сотен человек приняли участие в первомайском шествии КПРФ в Новосибирске, передает корреспондент Тайги.инфо. Затем они устроили митинг в Первомайском сквере.

Фоторепортаж Кирилла Канина

вице-спикер горсовета Антон Тыртышный
депутат заксобрания Роман Яковлев
Мэр Анатолий Локоть и пресс-секретарь главы города Глеб Черепанов (правее)
Локоть и экс-депутат заксобрания Андрей Жирнов (правее)
Вице-мэр Артём Скатов

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