Коммунисты провели первомайское шествие по центру Новосибирску

© Тайга.инфо/Кирилл Канин

КПРФ провела первомайское шествие в Новосибирске. Ранее коммунисты объявили, что выдвинут своего кандидата на выборах губернатора.

Несколько сотен человек приняли участие в первомайском шествии КПРФ в Новосибирске, передает корреспондент Тайги.инфо. Затем они устроили митинг в Первомайском сквере.

Фоторепортаж Кирилла Канина

вице-спикер горсовета Антон Тыртышный

депутат заксобрания Роман Яковлев

Мэр Анатолий Локоть и пресс-секретарь главы города Глеб Черепанов (правее)

Локоть и экс-депутат заксобрания Андрей Жирнов (правее)

Вице-мэр Артём Скатов