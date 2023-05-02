Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 423

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

Главное на утро 2 мая



• Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после схода грузового поезда с рельсов в Унечском районе Брянской области. Губернатор Александр Богомаз утверждал, что авария произошла после подрыва.

По данным СМИ, с рельсов сошел состав с 60 вагонами, 7-8 из них оказались на боку. Поезд перевозил нефтепродукты и пиломатериалы.

• Неизвестные подорвали опору линии электропередач в Гатчинском районе Ленинградской области и заминировали еще одну, заявил глава региона Александр Дрозденко.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 281 УК (диверсия) и ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ.

• Власти Южно-Африканской Республики призвали Путина не приезжать на предстоящий саммита БРИКС, пишет местная The Sunday Times со ссылкой на источник. Если он приедет, власти страны должны будут арестован президента РФ по ордеру, выданному Международным уголовным судом (МУС).

«У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он приедет, нам придется его арестовать», — заявил источник издания.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должен пройти в ЮАР в августе.

• Участники «спецоперации» обратились к главному врачу воронежской БСМП №10 Михаилу Иванову с обещанием «прийти» к нему после победы и спросить, почему он отказал в «копеечной просьбе» волонтерке, помогающей военным, передает издание «Блокнот Воронеж».

По сведениям источника, женщина просила предоставить два скальпеля, два зажима, два пинцета и ножницы для батальона, находящегося в зоне боевых действий. Но Иванов ей отказал.

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».



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