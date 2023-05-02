Новосибирский военный получил реальный срок за избиение сослуживца

Новосибирский военнослужащий потребовал от другого 50 тыс. рублей и жестоко избил его. Суд приговорил мужчину к реальному сроку.

Новосибирский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело рядового Вячеслава Мандарханова. Его обвиняли по пункту «в» ч. 2 ст. 163 (вымогательство с применением насилия) и по ч. 1 ст. 335 УК (нарушение правил уставных отношений), говорится в карточке дела.

«Рядовой предъявил своему сослуживцу требование о передаче ему 50 тыс. рублей, угрожая применить насилие. После получения отказа Мандарханов нанес потерпевшему около 15 ударов кулаками по голове и туловищу, а также один раз ударил ногой по колену. После чего, Мандарханов продолжил вымогать у потерпевшего деньги и, не добившись выполнения требований, ударил его два раза кулаком в грудь и три раза по лицу», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Мандарханова к 3 годам колонии общего режима.