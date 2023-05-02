Экс-начальник новосибирского ЦУГАЭТ осужден за взяточничество

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Экс-начальник новосибирского Центра управления городским автоэлектротранспортом (ЦУГАЭТ) Александр Руденко осужден за коррупцию. За несколько взяток ему назначили условный срок.

Железнодорожный районный суд Новосибирска 2 мая вынес приговор Александру Руденко – экс-начальника МКУ «ЦУГАЭТ» признали виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ – взяточничество.

Ему назначено 3 года условно со штрафом в размере 800 тыс. рублей с лишением права занимать должности на муниципальной службе, в административно-хозяйственных в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях сроком на 2 года, сообщили в суде.

Дело в отношении Руденко было возбуждено в феврале 2022 года и поступило в суд в августе 2022 года. Ранее суд сообщал, что он обвинялся в том, что несколько лет в интересах пяти организаций и лиц не предоставлял информацию о нарушениях условий договоров на перевозки в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Кроме того, ему вменяли уведомление о грядущих проверках и «влияние на должностных лиц для выполнения ими работ по очистке дорожно-эксплуатационной сети во внеочередном порядке».

Также следствие выяснило, что в 2021 году за свои действия чиновник получил несколько взяток на общую сумму 250 тыс. рублей.

До работы в муниципальном учреждении Руденко был сотрудником органов внутренних дел. Так, с апреля 2004 года по март 2009 года он возглавлял ГИБДД УВД Дзержинского района, а после — служил заместителем командира полка дорожно-патрульной службы ДПС ГИБДД ГУВД по Новосибирской области. В 2009-м стал главным автоинспектором Новосибирска.

Руденко возглавил ЦУГАЭТ после возбуждения уголовного дела в отношении его предшественника Арама Суваряна.