50-летний многодетный отец из Бурятии отправился на «спецоперацию» и погиб через два месяца
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Многодетный отец из Бурятии решил поучаствовать в «спецоперации» в Украине. Он прожил меньше двух месяцев.
50-летнего Владимира Хагая, родившегося в Узбекистане, похоронили в Иволгинском районе Бурятии, сообщили в паблике местной администрации во «ВКонтакте».
Мужчина родился в Ташкентской области Узбекистана, окончил местную школу. После службы в советской армии занялся сельским хозяйством, переехал в Бурятию. В 2012 году женился. Последние года работал водителем.
Но в феврале 2023 года мужчина решил подписать контракт и отправиться на «спецоперацию». 18 апреля он погиб.
Награжден орденом Мужества посмертно. У него осталось трое сыновей.
По данным «Людей Байкала» на основе официальных источников, в Украине уже погибло 740 военных из Бурятии.
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