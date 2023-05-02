Пенсионерка из Алтайского края заказала убийство невестки за 1,5 млн рублей

© pixabay.com
Пенсионерка из Алтайского края заказала убийство невестки за 1,5 млн рублей
02 Май 2023, 09:20

Жительница Барнаула обвиняется в подготовке к убийству невестки. Предполагаемому киллеру она обещала 1,5 млн рублей. Однако он работал на силовиков и сдал заказчицу.

Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае в отношении 57-летней жительницы Барнаула. Женщина обвиняется в подготовке к убийству по найму.

Как сообщает Следственный комитет, пенсионерка решила избавиться от невестки и стала искать киллера.

«В феврале 2023 года женщина встретилась с предполагаемым исполнителем, который участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях, и отдала ему задаток, пообещав в случае реализации задуманного, передать 1,5 млн рублей. При этом обвиняемая, чтобы отвести от себя подозрение, поставила условие, чтобы убийство было совершено в другом регионе в летний период времени, когда «жертва» будет находиться в гостях у родственников», - говорится в сообщении следствия.

В итоге женщина задержана, ведется следствие.


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Пенсионерка из Алтайского края заказала убийство невестки за 1,5 млн рублей
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