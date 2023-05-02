Пенсионерка из Алтайского края заказала убийство невестки за 1,5 млн рублей
© pixabay.com
Жительница Барнаула обвиняется в подготовке к убийству невестки. Предполагаемому киллеру она обещала 1,5 млн рублей. Однако он работал на силовиков и сдал заказчицу.
Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае в отношении 57-летней жительницы Барнаула. Женщина обвиняется в подготовке к убийству по найму.
Как сообщает Следственный комитет, пенсионерка решила избавиться от невестки и стала искать киллера.
«В феврале 2023 года женщина встретилась с предполагаемым исполнителем, который участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях, и отдала ему задаток, пообещав в случае реализации задуманного, передать 1,5 млн рублей. При этом обвиняемая, чтобы отвести от себя подозрение, поставила условие, чтобы убийство было совершено в другом регионе в летний период времени, когда «жертва» будет находиться в гостях у родственников», - говорится в сообщении следствия.
В итоге женщина задержана, ведется следствие.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Подозреваемую в превышении полномочий замглавы новосибирского минсельхоза оставили на работе Еще девять новосибирцев погибли в «спецоперации». Среди них были мобилизованные Просроченные лекарства и вакцины использовали в новосибирской больнице во главе с единороссом Площадь лесных пожаров в Забайкалье выросла за день в 10 раз Пенсионерка из Алтайского края заказала убийство невестки за 1,5 млн рублей
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo