Просроченные лекарства и вакцины использовали в новосибирской больнице во главе с единороссом
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Просроченные медицинские препараты использовали в фельдшерско-акушерских пунктах Новосибирской области, относящихся к районной больнице во главе со спикером горсовета из «Единой России». К тому же систему электроснабжения учреждений не ремонтировали.
«В работе подразделений Болотнинской ЦРБ выявлены существенные нарушения закона. Прокурором проверены три фельдшерско-акушерских пункта, в которых установлены нарушения при хранении лекарственных средств, выявлены вакцины, а также медицинские препараты с истекшим сроком годности», — сообщила областная прокуратура 2 мая.
Кроме того, выяснилось, что резервные источники электроснабжения ФАПов оказались неисправны. Их не ремонтировали.
В отношении главврача Болотнинской ЦРБ, к которой относятся ФАПы, Натальи Абрамовой возбуждено дело по ч. 1 ст.14.43 КоАП (нарушение требований технических регламентов). Абрамова не только возглавляет районную больницу, но и руководит советом депутатов города Болотное.
Наталья Абрамова — член «Единой России».
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