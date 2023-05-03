Дома загорелись в Канске

03 Май 2023, 05:58

Частые дома загорелись в Канске Красноярского края. Сообщается о трех пострадавших постройках.

Три частных дома горят в Канске на площади 603 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю агентству ТАСС.

Один человек погиб, уточнили в городской единой дежурно-диспетчерской службе. По предварительным данным, пожар распростронился из-за позднего обнаружения возгорания, во время возгорания мужчина, который потом погиб, спал.

На месте работают 39 человек и 12 единиц техники.

Канск страдает от пожаров практически каждую весну. В 2017-м огонь от отходов на лесопилке перешел на жилье, уничтожив более 70 домов. В 2022-м  природные пожары, как минимум, дважды переходили на дома.


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