Дома загорелись в Канске
03 Май 2023, 05:58
Частые дома загорелись в Канске Красноярского края. Сообщается о трех пострадавших постройках.
Три частных дома горят в Канске на площади 603 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю агентству ТАСС.
Один человек погиб, уточнили в городской единой дежурно-диспетчерской службе. По предварительным данным, пожар распростронился из-за позднего обнаружения возгорания, во время возгорания мужчина, который потом погиб, спал.
На месте работают 39 человек и 12 единиц техники.
Канск страдает от пожаров практически каждую весну. В 2017-м огонь от отходов на лесопилке перешел на жилье, уничтожив более 70 домов. В 2022-м природные пожары, как минимум, дважды переходили на дома.
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