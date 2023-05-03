Власти забайкальского города не могу выплатить компенсации погорельцам из-за блокировки счетов

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Власти города Борзя Забайкальского края не могут выплатить единовременные компенсации пострадавшим от майского пожара жителям из-за блокировки счетов. Они заморожены через суд из-за долгов.

Счета мэрии Борзи заблокированы в конце апреля из-за долга за строительство теплотрассы, узнала «Чита.ру». Ее делали с подачи местного губернатора Александра Осипова для обеспечения теплом общежития, которое города принял в собственность у РЖД. Осипов поручил городской администрации заказать коммуникации, а региональному правительству — найти деньги, но средства так и не нашли, и подрядчик мэрии подал в суд на город.



Более того, в январе 2023 года региональное министерство ЖКХ отказало мэрии «в согласовании мероприятий по оплате задолженности за выполненные ранее работы в системе теплоснабжения», и это грозило арестом счетов, предупреждали в городской администрации. Правительство Забайкалья тогда просто отказалось комментировать угрозу блокировки счетов.

Теперь из-за блокировки счетов городские власти не могут выплатить по 10 тыс. рублей жителям, потерявшим свои дома во время крупного пожара, охватившего Борзю 1 мая 2023 года. Без крова остались 13 человек.

«Да, выплаты [погорельцам] должны быть из местного бюджета. Сейчас списки еще составляются, документация ведется, с людьми еще собираем еще информацию, отрабатываем на месте. По поводу того, каким образом оно будет выплачиваться, не могу сказать. Ищем какие-то варианты», — отметили в пресс-службе мэрии.

Из-за перехода ландшафтного пожара в Борзе на жилые дома было возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 293 УК (халатность).