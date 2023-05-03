Тело новорожденной девочки нашли на свалке в Забайкалье

03 Май 2023, 11:51

Тело новорожденного нашли на свалке в одном из забайкальских поселков. Следственный комитет начал проверку.

Мертвую новорожденную нашли на полигоне бытовых отходов в райцентре Чернышевск, сообщили в СК РФ по Забайкальскому краю 3 марта.

«Тело новорождённой девочки было направлено для производства судебной медицинской экспертизы. По ее результатам установлено, что девочка рождена мертвой», — рассказали в ведомстве.

Следственный комитет начал проверку.

Силовики опрашивают местных жителей и собирают данные о состоящих на учете беременных и тех, кого не было на учете в больницах.


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