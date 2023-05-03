Тело новорожденной девочки нашли на свалке в Забайкалье
03 Май 2023, 11:51
Тело новорожденного нашли на свалке в одном из забайкальских поселков. Следственный комитет начал проверку.
Мертвую новорожденную нашли на полигоне бытовых отходов в райцентре Чернышевск, сообщили в СК РФ по Забайкальскому краю 3 марта.
«Тело новорождённой девочки было направлено для производства судебной медицинской экспертизы. По ее результатам установлено, что девочка рождена мертвой», — рассказали в ведомстве.
Следственный комитет начал проверку.
Силовики опрашивают местных жителей и собирают данные о состоящих на учете беременных и тех, кого не было на учете в больницах.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Иркутская и Омская области могут сорвать строительство детсадов — полпредство Неизвестные подожгли здание, в котором, несмотря на протесты новосибирцев, хотят открыть исправительный центр Тело новорожденной девочки нашли на свалке в Забайкалье Восьмиклассник попытался зарезать семиклассника в ангарской школе Дело душившего школьницу новосибирского полицейского дошло до суда
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo