Тело новорожденной девочки нашли на свалке в Забайкалье

Тело новорожденного нашли на свалке в одном из забайкальских поселков. Следственный комитет начал проверку.

Мертвую новорожденную нашли на полигоне бытовых отходов в райцентре Чернышевск, сообщили в СК РФ по Забайкальскому краю 3 марта.

«Тело новорождённой девочки было направлено для производства судебной медицинской экспертизы. По ее результатам установлено, что девочка рождена мертвой», — рассказали в ведомстве.

Следственный комитет начал проверку.

Силовики опрашивают местных жителей и собирают данные о состоящих на учете беременных и тех, кого не было на учете в больницах.