Восьмиклассник попытался зарезать семиклассника в ангарской школе
Семиклассник получил ножевое ранение в ангарской школе. Возбуждено два уголовных дела.
Учащийся восьмого класса средней школы в 72-м квартале Ангарска ранил семиклассника ножом в грудь прямо в учебном заведении. В качестве причины следствие назвало «ссору».
«После совершения преступления юноша с места происшествия скрылся. Смерть потерпевшего не наступила в связи со своевременно оказанной ему медицинской помощью. Пострадавший прооперирован», — рассказали в СК РФ по Иркутской области.
Подозреваемым оказался 15-летний подросток. В отношении него возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство). Кроме того, СК завел дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК).
«Допрашивается руководство школы, изъята документация, интересующая следствие», — уточнили в ведомстве.
Собственную проверку объявила прокуратура региона.
В 72-м квартале работают школа №31 и лицей №1.