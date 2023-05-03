Восьмиклассник попытался зарезать семиклассника в ангарской школе

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Восьмиклассник попытался зарезать семиклассника в ангарской школе
03 Май 2023, 11:10

Семиклассник получил ножевое ранение в ангарской школе. Возбуждено два уголовных дела.

Учащийся восьмого класса средней школы в 72-м квартале Ангарска ранил семиклассника ножом в грудь прямо в учебном заведении. В качестве причины следствие назвало «ссору».

«После совершения преступления юноша с места происшествия скрылся. Смерть потерпевшего не наступила в связи со своевременно оказанной ему медицинской помощью. Пострадавший прооперирован», — рассказали в СК РФ по Иркутской области.

Подозреваемым оказался 15-летний подросток. В отношении него возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство). Кроме того, СК завел дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК).

«Допрашивается руководство школы, изъята документация, интересующая следствие», — уточнили в ведомстве.

Собственную проверку объявила прокуратура региона.

В 72-м квартале работают школа №31 и лицей №1.


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