Иркутская и Омская области могут сорвать строительство детсадов — полпредство

© t.me/HocenkoVP. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко (справа)
Иркутская и Омская области могут сорвать строительство детсадов — полпредство
03 Май 2023, 13:24

Около 30 детских садов планируется ввести в эксплуатацию в регионах Сибирского федерального округа. Но семь проектов оказались под угрозой срыва.

27 детских садов планируется сдать в семи регионах Сибирского федерального округа в 2023 году по нацпроекту «Демография», сообщили в местном полпредстве президента РФ.

«По оценке специалистов, существует риск несвоевременного завершения строительства семи детских садов в Иркутской и Омской областях. Высшим должностным лицам этих регионов рекомендовано принять дополнительные меры по обеспечению ввода всех запланированных объектов в 2023 году, контроль хода строительства поручено осуществить главным федеральным инспекторам по субъектам», — говорится в сообщении полпредства.

По данным на 1 апреля, в эксплуатацию введено три детских сада в Иркутской и Омской областях и Кемеровской области. Еще на двух объектах в Алтайской крае работы завершены, ведется итоговая проверка государственного строительного надзора.


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