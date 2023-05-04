Начальник уголовно-исполнительной инспекции по Забайкалью задержан за сбор премий от подчиненных

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Начальник уголовно-исполнительной инспекции по Забайкалью задержан за сбор премий от подчиненных
04 Май 2023, 06:55

Начальник уголовно-исполнительной инспекции ФСИН по Забайкальскому краю Александр Борисков задержан. Его подозревают в превышении полномочий.

Начальник федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН по Забайкальскому краю» задержан, сообщили в СК РФ по региону.

«По версии следствия, подозреваемый, превышая свои должностные полномочия, требовал от подчиненных сотрудников передавать ему часть полученных премии, — рассказали в ведомстве. — Подчиненные, опасаясь неблагоприятных последствий по службе от своего непосредственного начальника, передавали подозреваемому деньги, которыми тот распорядился по собственному усмотрению».

Уголовное дело возбуждено по пункту «е» ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности).

Инспекцию с 2011 года возглавляет Александр Борисков. В СК утверждают, что он уже уволен из ФСИН по отрицательным мотивам, но в ЕГРЮЛ эти изменения пока не отразились, свидетельствуют данные сервиса «Контур.Фокус».

По данным последней известной декларации за 2021 год, Борисков заработал 2,6 млн рублей. У него и семьи в пользовании были квартира площадью около 85 кв. метров и дом на 57 «квадратов».


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