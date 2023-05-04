Военный городок загорелся в Красноярском крае

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Пожар произошел в заброшенном военном городке в Красноярске. Огонь охватил более 2 тыс. кв. метров.

Неэксплуатируемое здание загорелось на улице Малиновского в Красноярске, сообщили в региональном управлении МЧС.



«Пострадавших нет. Пожар локализован на площади 2100 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

Речь идет об общежитии на территории закрытого военного городка, отметил «7 канал».