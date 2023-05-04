Военный городок загорелся в Красноярском крае
© t.me/mchskrsk
Пожар произошел в заброшенном военном городке в Красноярске. Огонь охватил более 2 тыс. кв. метров.
Неэксплуатируемое здание загорелось на улице Малиновского в Красноярске, сообщили в региональном управлении МЧС.
«Пострадавших нет. Пожар локализован на площади 2100 кв. метров», — уточнили в ведомстве.
Речь идет об общежитии на территории закрытого военного городка, отметил «7 канал».
Многим строениям на территории городка больше 100 лет. Архитекторы просили сохранить их как достопримечательность. В 2021 году
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Вернувшийся со «спецоперации» тувинский сержант получил условное за стрельбу человеку в голову Группа «Кино» впервые за 33 года выступила в Новосибирске Неизвестные «заминировали» аэропорт в Кемерове Пенсионерка из Красноярска решила убить дочь и сына ради квартиры Власти пообещали не открывать исправительные центры в Искитиме и деревне Шибково после поджога одного из них
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo