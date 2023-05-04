Военный городок загорелся в Красноярском крае

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Военный городок загорелся в Красноярском крае
04 Май 2023, 07:25

Пожар произошел в заброшенном военном городке в Красноярске. Огонь охватил более 2 тыс. кв. метров.

Неэксплуатируемое здание загорелось на улице Малиновского в Красноярске, сообщили в региональном управлении МЧС.

«Пострадавших нет. Пожар локализован на площади 2100 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

Речь идет об общежитии на территории закрытого военного городка, отметил «7 канал».

Многим строениям на территории городка больше 100 лет. Архитекторы просили сохранить их как достопримечательность. В 2021 году Миноброны Р Ф передало объекты городу.


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