Авиакомпании отменяют внутренние рейсы в Сибири из-за секвестра федерального бюджета

© Тайга.инфо/Наталья Гредина
Авиакомпании отменяют внутренние рейсы в Сибири из-за секвестра федерального бюджета
04 Май 2023, 08:44

Власти РФ сократили субсидии авиакомпаниям на рейсы внутри страны. Перевозчики начали отменять региональные перелеты, в том числе в Кузбасс, Забайкалье и Тюменскую область.

«Полетные программы по маршрутам Нижний Новгород — Петрозаводск и Кемерово — Чита были отменены в связи с пересмотром решения Росавиации субсидировать данные линии, — заявили в Nordwind Airlines „Известиям“. — Оба этих маршрута отсутствовали в соглашении, направленном авиакомпании со стороны Росавиации».

Авиакомпания «Россия» отказалась от двух еженедельных рейсов из Санкт-Петербурга в Тобольск.

Источники издания рассказали, что правительство РФ сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы. Финансирование урезали с 9 млрд примерно до 7,5 млрд рублей из-за секвестра федерального бюджета.

Больше всего не вошедших в программу маршрутов оказалось в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии, отметил один из источников.


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