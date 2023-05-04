Пенсионерка из Красноярска решила убить дочь и сына ради квартиры

© фрагмент видео СК по Красноярскому краю

Пожилая жительница Красноярска заказала убийство дочери ради жилья. Ее сдали исполнители. После оплаты в размере 80 тыс. рублей женщина была задержана. Следствие также проверяет данные о готовящемся убийстве сына.

В Красноярске предотвращено заказное убийство 48-летней жительницы города, которого готовила ее мать.



«19 апреля подозреваемая, имея намерение завладеть недвижимым имуществом своей дочери, действуя с умыслом на ее убийство, приискала знакомого мужчину, высказав ему намерение совершить убийство дочери. С этого момента действия злоумышленницы находились под контролем сотрудников полиции», — сообщили в СК.

Мужчина организовал встречу женщины с «киллером» в одном из парков. Они обсудили детали преступления — женщину должны были зарезать. За убийство 67-летняя пенсионерка пообещала 80 тыс. рублей.

Преступление было инсценировано 3 мая. Заказчице в качестве доказательства убийства принесли сумку дочери. Полагая, что заказ выполнен, пенсионерка отдала исполнителю 80 тыс. рублей.

Следствие располагает данными о намерении женщины совершить убийство своего сына — эта версия проверяется.

Женщина задержана, следователи будут ходатайствовать об ее аресте.