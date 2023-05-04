Группа «Кино» впервые за 33 года выступила в Новосибирске

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Концерт пересобравшейся группы «Кино» прошел в Новосибирске. Коллектив с середины апреля колесит по востоку России. Музыканты рассказали, зачем вернулись, будет ли про них новый фильм и дали советы многочисленным подражателям и кавер-бэндам.

Оригинальный вокал Виктора Цоя, первый басист «Кино» Александр Титов, второй — Игорь Тихомиров и неизменный гитарист Юрий Каспарян. На ударных и еще одной гитаре — музыканты Олег Шунцов и Дмитрий Кежватов. Две фуры с музыкальным оборудованием. 15 городов, 15 выходов на сцену и тысячи поклонников. Новосибирск стал девятым в турне.

«После небольших городков я был очень рад приехать в мегаполис. Вдохнул выхлопных газов полной грудью и понял, что я здесь на месте», — сказал журналистам сын Виктора Цоя Александр.

Основная публика на концерте в новосибирском «Экспоцентре» — люди в возрасте 40−50 лет. Многие были в футболках с логотипом группы и фотографией Виктора Цоя. Возможно, кто-то из них подпевал Виктору Цою в начале марта 1990 года в ЛДС «Сибирь». Но с родителями пришли и немало подростков.

Житель Новосибирска рассказывал про концерт 1990 года: «Как-то стихийно, за пару дней до приезда анонсировали (а может, и за день — не помню). Стадион 8000 мест был заполнен „под горлышко“. Я тогда был одним из командиров „Комсомольского Оперативного Отряда“ — охраняли там все и вся (служб безопасности тогда еще не было). Это был самый трудный концерт, всех фанатов было не удержать, некоторых приходилось фактически стаскивать со сцены. Цой был очень уставший, концерт был менее часа».

«Я никогда не думал, что побываю на концерте, а тут прикинь, да, случилось», - говорит в этот раз приятелю один из пришедших в «Экспоцентр» поклонников, которому на вид как раз за 40. Другой добавляет: «Я через полчаса будут тут Каспаряна на видео снимать, прикинь, да?!»

«Ни разу не видел такой полный зал за последнее время», — шепчет коллеге охранник у сцены.

«Со сцены видно фан-зону, и это в основном молодые люди. Старички не хотят тискаться, и подальше отходят, на трибунах сидят», — сказал журналистам за несколько часов до концерта басист Александр Титов.

Александр Титов был басистом «Кино» в ее раннем периоде: «Летом восемьдесят третьего года на Выборгском фестивале мы встретились с Гребенщиковым, и он пригласил меня играть в „Аквариуме“. Я стал часто бывать у него дома, туда же приходил и Витька [Цой], он мне был совсем не знаком. Уже позже, где-то поздней осенью, я впервые услышал „45“. После этого мы с Витькой стали общаться больше». Титов сперва одновременно играл в «Кино» и «Аквариуме», но в итоге принял решение в пользу группы Бориса Гребенщикова.

«Полноценной программы не было»

«Я чувствовал очень сильный запрос на нормальное, живое исполнение песен группы „Кино“, потому что в этом месте был вакуум, — считает Александр Цой. — Были трибьют-коллективы, были группы, которые играют каверы, но полноценной, классной программы с песнями группы „Кино“ не было. Было непонятно, как ее сделать, потому что никакой другой вокалист, даже самый лучший, технически прекрасно подготовленный и невероятно красивый и стильный парень, не вывез бы этот материал».

Но саундпродюсер Андрей Алякринский придумал идею с оригинальным голосом Виктора Цоя со сцены, рассказал Юрий Каспарян. «И это был ответ на этот запрос. Мы сейчас пожинаем его плоды в виде счастливых, довольных людей, для которых эта музыка значит столько же, сколько для наc», — добавил Александр Цой.

Юрий Каспарян познакомился с Виктором Цоем первым. «Виктор играл тогда в группе „Гарин и гиперболоиды“ с Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским на барабанах, а я — в студенческой группе, где барабанщиком был тот же Олег Валинский. Так и познакомились. Нам было по 17−18 лет тогда, все еще было легко и просто», — говорил он.

Публика на концерте в Новосибирске вела себя спокойно: хором подпевала, рукоплескала, зажигала фонарики на телефонах во время лирических баллад. Но так было не всегда, по крайней мере, в разгар популярности «Кино» в конце 1980-х.

«Стадион Черноморского флота. Огромное футбольное поле, сцена, а вокруг — одни моряки. В общем, мы играем, где-то середина концерта, какой-то горячий трек, и кольцо моряков вокруг сцены постепенно начинает сужаться, — вспоминал барабанщик „Кино“ Георгий Гурьянов. — Наступает критический момент. И вот в середине песни, я не помню какой, Витя бросает гитару, за ним, как по команде, Игорь, Юрик — и, не говоря ни слова, мы все бежим. А там из охранников был сделан живой коридор, узкий такой. Как в компьютерной игре: мы бежим по этому коридору, выбегаем, и в этот момент кольцо из моряков смыкается. Я всегда думал потом: каково это — умереть в объятиях матросов на стадионе Черноморского флота? У меня дух захватывает. Героическая смерть. Жаль, не было никаких камер, со стороны это наверняка круто смотрелось».

Как оказалось, Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров до сих пор не забыли о том экстремальном концерте: «Этот севастопольский стадиончик был фактически открыт всем ветрам и всем зрителям, он не имеет никакой ограды, наверное, поэтому моряки и пытались нас „чуть-чуть прикрыть“ от разгоряченных поклонников».

В группе Игорь Тихомиров был самым опытным музыкантом. На рок-фестивале в Ленинграде за два дня смог выучить все партии на гитаре, и группа удачно исполнила свою программу. Тихомиров, как и Цой, снимался в фильме «Асса».

Песни «Кино» в исполнении самой группы не звучали со сцены несколько десятков лет. В 2000 году вышел трибьют-альбом «КИНОпробы. Tribute Виктор Цой». Появились кавер-бэнды, которые не только пели «Кино», но и всячески подражали музыкантам стилем одежды, внешностью, манерой поведения. До сих пор часть из них выступают в клубах, ездят по городам и зарабатывают деньги — например «Черный квадрат», «Виктор» и «Кинохроника». Александр Цой признается честно: ему это не нравится.

«Я пытаюсь заставить эти группы все-таки заставить делать что-то свое, — сказал он Тайге.инфо. — Если им нужно использовать материал группы „Кино“ как некий трамплин, то [это еще ладно], но не [cтоит] заниматься этим подражанием и наряжанием, потому что, честно говоря, это никогда не удается и всегда выглядит как некий симулякр. Я пытаюсь заставлять их уходить от того, чтобы использовать фотографию папы, название группы „Кино“, логотип, эстетику на афишах. Я думаю, что для нас всех — для культуры, для музыкальной индустрии будет лучше, если эти группы будут не пытаться сыграть в ноль, что тоже никогда не получается, а пропускать песни через себя и делать что-то новое. Может быть, записывать какие-то авторские версии или заполнять пустоты в репертуаре группой „Кино“, но при этом и писать свои песни».

«Программа из менее рельефных песен»

Сейчас в программе тура «Кино»: от «Красно-желтых дней» до «Звезды по имени Солнце». Сами музыканты признаются: эти песни и для них значат много, а эмоции вызывают довольно разные, но всегда присутствуют волнение и грусть.

«Это зависит от песни, которую мы исполняем. Работа музыканта, наверное, в этом и заключается — передать свое настроение в зал», — объяснил Игорь Тихомиров. С этим музыканты справляются: Юрий Каспарян слева у сцены, попеременно сменяющие друг друга, а потом объединяющиеся Игорь Тихомиров и Александр Титов — справа.

Позади них на архивных видеозаписях, фото и рисованном видео постоянно появляется Виктор Цой. Вот он — настоящий — танцует, дурачится на улицах Петербурга, а вот — рисованный — гуляет по крышам и летит к своей звезде по имени Солнце.

У музыкантов в планах сделать вторую часть тура, представить другие песни и поэкспериментировать с их звучанием.

«Процесс [работы над композициями] интересный, увлекательный, любимый, — отметил Юрий Каспарян. — У нас сделано много материала из „Начальника Камчатки“, из „Ночи“, из „45“, которые мы тоже, конечно, хотим играть, но сейчас немножко для этого не время. Наверное, попозже мы будем составлять программу из менее рельефных песен».

Где музыка — там и кино. Может ли появиться новый фильм о «Кино»? Александр Цой говорит, что он ознакомился с десятком «плохих сценариев». Вышедшую картину Алексея Учителя о Викторе Цое музыканты единогласно называют «какой-то жестью».

Сын Виктора Цоя Александр подал иск к режиссеру Алексею Учителю в Пресненский суд Москвы. Александр Цой намерен требовать, чтобы Учитель переделал фильм «Цой» с учетом пожеланий семьи музыканта, сообщали СМИ со ссылкой на самого истца. Главной претензией стал сюжет фильма и его подача.

«Чтобы снять кино, надо найти подходящий сценарий, режиссера, продюсера и других людей. Но пока эти звезды для нас ни в какое подходящее созвездие не сложились», — говорит Александр. А что до фильма Учителя, то судебный процесс еще не окончен.

Следующий город в концертном туре «Кино» — Омск. Там группа выступит 5 мая.

Тайга.инфо