Вернувшийся со «спецоперации» тувинский сержант получил условное за стрельбу человеку в голову

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Военнослужащий, который вернулся со «спецоперации» в Украине, признан виновным в стрельбе по человеку в Кызыле. Он отделался условным сроком, а в качестве смягчающей характеристики суд учел его ранение в зоне боевых действий.

27 сентября 2022 года младший сержант Чингис Хомушку вместе с пятью знакомыми употреблял спиртное в Кызыле. Поздно вечером они приехали в караоке-бар «Соло» на улице Оюна Курседи. Заведение находится буквально в ста метрах от Свято-Троицкого храма около автобусной остановки «Церковь».

У Хомушку был травматический пистолет «МР-80−13Т» с четырьмя патронами. Охрана бара не пустила молодых людей, потому что они были пьяны и «не соответствовали дресс-коду заведения», в частности, обуты в берцы. Компания начала ссориться с администрацией заведения, а Хомушку ударил одного из охранников рукой по лицу. Тогда за него вступился его брат, стоявший рядом, говорится в приговоре Абаканского гарнизонного суда, на который обратила внимание Тайга.инфо.

«Защищая брата, [я] сам ударил рукой по лицу этого парня. Далее другой парень за одежду вытащил [меня] по лестнице кафе-бара на улицу, где [мы] начали бороться. Тут что-то ударило [меня] в голову, и [я] упал. В ушах начало „звенеть“, голова заболела», — рассказал пострадавший.

Хомушку сначала ударил его рукояткой пистолета, а затем дважды выстрелил в него — одна из резиновых пуль попала в голову. Когда пострадавший смог встать и отойти в сторону, он ощупал голову и «обнаружил в ней дыру в теменной части с левой стороны».

Затем к нему подошел Хомушку и «предложил подраться». Рядом уже стоял с ножом другой парень, который до этого выволок пострадавшего на улицу. Но в итоге нападавшие, увидев состояние жертвы, ушли, а приехавшая скорая помощь забрала пострадавшего в больницу.

Уголовное дело в отношении Хомушку возбудили по пунктам «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК (нанесение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с использованием оружия).

Чингис Хомушку участвовал в «спецоперации» на территории Украины, получил ранение и был награжден медалью «За отвагу». Но в суд поступила отрицательная служебная характеристика на военнослужащего, в которой говорилось об «отсутствии боевого опыта».

Отрицательная характеристика вызвала у суда «неустранимые сомнения», поэтому он охарактеризовал его «положительно». К смягчающим обстоятельствам также отнесено то, что у Хомушку двое детей, а его жена обременена «значительными кредитными обязательствами».

Сержанта приговорили к 3,5 годам колонии условно. Суд также оставил без рассмотрения гражданский иск жертвы о возмещении имущественного ущерба на 121 тыс. рублей и морального вреда — на 1 млн.