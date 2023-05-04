Неизвестные «заминировали» аэропорт в Кемерове

04 Май 2023, 10:21

Проверка прошла в аэропорту Кемерова из-за сообщений о минировании.

На почту аэропорта днем 4 мая пришло письмо о минировании, сообщил NGS42 источник в экстренных службах города.

На место происшествия выехали сотрудники силовых структур и экстренных служб. В течение часа специалисты обследовали терминал.

В справочной аэропорта журналистам ответили, что сигнал поступал, эвакуации не было: «На производственные процессы никак не повлиял. Всё проверили, ничего не нашли».


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