Неизвестные «заминировали» аэропорт в Кемерове
04 Май 2023, 10:21
На почту аэропорта днем 4 мая пришло письмо о минировании, сообщил NGS42 источник в экстренных службах города.
Проверка прошла в аэропорту Кемерова из-за сообщений о минировании.
На почту аэропорта днем 4 мая пришло письмо о минировании, сообщил NGS42 источник в экстренных службах города.
На место происшествия выехали сотрудники силовых структур и экстренных служб. В течение часа специалисты обследовали терминал.
В справочной аэропорта журналистам ответили, что сигнал поступал, эвакуации не было: «На производственные процессы никак не повлиял. Всё проверили, ничего не нашли».
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