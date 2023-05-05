Мэрия Новосибирска просит школы размещать рекламу армии по контракту

© Мэрия Новосибирска
Мэрия Новосибирска просит школы размещать рекламу армии по контракту
05 Май 2023, 06:12

Власти Новосибирска рекомендовали образовательным учреждениям тиражировать рекламу контрактной службы. На агитках выпускникам школ обещают «высокий социальный статус».

Управление общего и дополнительного образования мэрии Новосибирска разослало в подконтрольные муниципальные учреждения «рекомендации» разместить «агитационные материалы по вопросам поступления на военную службу по контракту» на их сайтах и в соцсетях. Копия обращения, подписанного начальницей управления Валерией Сутягиной, оказалась в распоряжении Тайги.инфо.

Речь может идти о школах, детских садах и организациях дополнительного образования, уточнил источник редакции.

Муниципальная гимназия №6 «Горностай» уже разместила рекламу службы в армии по контракту на своей странице во «ВКонтакте». Но после публикации Тайги.инфо об этом пост был удален. «Горностай» возглавляет экс-депутат горсовета от «Единой России» Ирина Путинцева. 

В материалах, которые «рекомендовали» разослать чиновники, находится восемь однотипных баннеров разного размера. На них школьникам обещают «высокий социальный статус», «высокий уровень денежного довольствия», а также «социальные гарантии и льготы». На всех при этом есть маркировка 18+.

Скриншот хранилища, на которое есть ссылка в письме

Управление, которое рассылает письма, входит в департамент образования мэрии во главе с Рамилем Ахметгареевым. Более того, в документе есть ссылка на то, что он подготовлен «в соответствии с письмом заместителя мэра», фамилия которого не названа. Но известно, что вице-мэр, курирующий образование — это Валерий Шварцкопп («Единая Россия»).


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