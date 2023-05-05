Дым от лесных пожаров накрыл Новосибирск

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Дым от лесных пожаров накрыл Новосибирск
05 Май 2023, 07:12

Жители Новосибирска почувствовали запах гари. Это связано с лесными пожарами в Омской и Тюменской областях.

Дымка с запахом гари накрыла Новосибирск утром 5 мая. Она связана с природными пожарами.

«Повышенная задымленность атмосферного воздуха вызвана лесными пожарами в Тюменской и Омской областях. Появление смога в Новосибирске — результат отсутствия ветра. Из-за штиля продукты горения скапливаются в воздухе», — рассказали в мэрии.

По последним данным федеральной «Авиалесохраны», в Омской области охвачено огнем якобы лишь 153 га леса, в Новосибирской области — 11 га, в ХМАО на территории Тюменской области — 2 га.

При этом по данным сайта космического мониторинга пожаров Fires.ru, площадь термоточек на границе Омской и Новосибирской области превышает 32 тыс. га. Кроме того, в Венгеровском и Северном районах Новосибирской области отмечены десятки термоточек общей площадью более 17,5 тыс. га.


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