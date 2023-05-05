Новосибирский избирком не зарегистрировал начало референдума о возвращении выборов мэров. Заявку подадут повторно

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Новосибирский облизбирком отказался регистрировать инициативную группу по объявлению референдума о возвращении прямых выборов глав районов и городов. Организаторы подадут повторную заявку, которую чиновники уже должны удовлетворить.

Избирательная комиссия Новосибирской области отказала в регистрации инициативной группы по проведению референдума о возвращении всенародных выборов мэров, глав районов и поселений. Заявку подавал независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин.



«Комиссия признала, что получила все необходимые для регистрации референдума документы и не имеет вопросов к составу участников инициативной группы. Но дальше начались вопросы к формулировкам. То, что не прописано в законах, и можно трактовать в любую сторону, — рассказали в независимой коалиции политиков и общественников „Новосибирск 2020“. — Не вопрос, мы соберемся еще раз прямо на этих выходных и подадим документы ещё раз с их формулировками. По словам избиркома, новых претензий не будет, и перечислены все возможные формальности. Их и учтем».

Например, среди формальных нарушений было то, что секретарь инициативной группы тоже должен входить в ее состав. «Мы соберем все документы так, как они хотят. Мы пройдем этого цербера на страже подземного царства и пойдем дальше», — прокомментировал итоги Картавин.

После того, как группа будет зарегистрирована, вопрос будет внесен в заксобрание региона. Если все пройдет успешно, то нужно будет собрать около 21 тыс. подписей жителей. Только после этого референдум может быть формально объявлен.

Картавин ранее решил пригласить к организации референдума все 5 тыс. муниципальных депутатов региона: «В каждом районе, в каждом городе нашего региона сейчас нет прямых выборов. Мнения народа не спросили. Считаю это большим упущением. Неважно, состоишь ли ты в какой-то партии, и каких взглядов придерживаешься, любая законная власть идёт только от народа РФ. Давайте спросим, что об отмене выборов думают люди — напрямую, без посредников».

Прямые выборы глава городов, районов и поселений (кроме Новосибирска и Кольцово) отменили в Новосибирской области еще в 2015 году с подачи губернатора-единоросса Владимира Городецкого (он сейчас представляет с Совфеде нынешнего главу региона Андрея Травникова). В 2023 году заксобрание голосами единороссов и ЛДПР приняло документ об отмене выборов мэров и Новосибирска, и наукограда Кольцово. Администрацию Новосибирска, напомним, возглавляет коммунист Анатолий Локоть.

26 апреля горсовет Новосибирска голосами единороссов и некоторых прикнувших к ним депутатов официально лишил жителей права выбирать мэра.