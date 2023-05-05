«Высокая точка»: жилой комплекс с обзорной площадкой на крыше и пентхаусами появится в Новосибирске

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ГК «Поляков» начала строительство клубного комплекса «Новаторы» в Новосибирске. Он расположится около Красного проспекта, в створе улиц Аэропорт и Георгия Колонды. В двух домах переменной этажности будущим жильцам предложат более 40 планировок, включая пентхаусы и квартиры с террасами, интеллектуальную систему доступа, обзорную площадку на крыше, зарядные станции для электромобилей, магазины и другую инфраструктуру.

ООО «Специализированный застройщик „Первый“», входящее в ГК «Поляков» получило разрешение на строительство объекта в створе улиц Аэропорт и Георгия Колонды, рядом с Красным проспектом, сообщил основатель ГК Илья Поляков в соцсети.

«Выдающийся архитектурный облик „Новаторов“ разработан известной Проектной артелью „2ПБ“. Образ ступеней, определяющий фасад, настраивает на стремление к новым вершинам. На крыше комплекса запланирована обзорная площадка с панорамными видами на город. Это одна из самых высоких точек Новосибирска», — рассказал Поляков.

Комплекс состоит из двух зданий переменной этажности — 11, 15 и 25 этажей. На сайте проекта обещают «роскошный выбор квартир бизнес-класса» — более 40 планировочных решений от односпальных студий до пентхаусов, с высотой потолков в 2,7, 3.0, 5.1 и 5.7 метра. Будут квартиры с круговым планированием, с террасами, «вторым светом».

На этаже — от трех квартир. Судя по разрешению на строительство, при этом из 391 квартиры — 197 студии, 32 — однокомнатные. Сейчас в продаже на сайте ЖК указаны более 370 квартир.

Здания объединит стилобат, где расположатся ресепшен, соседский центр для работы и мероприятий, магазины, там же будут колясочные, санитарные комнаты и лапомойки. Для жителей предусмотрены подземный паркинг с сервис-станцией и кладовые для хранения сезонных вещей, зарядные станции для электромобилей, самокатов, гаджетов в общественных пространствах.

В «Новаторах» будет тихий двор с ландшафтным дизайном, спортивная и детская площадки, места для отдыха и работы на свежем воздухе, парковка для велосипедов и самокатов. Срок завершения строительства комплекса по документам — конец 2025 года.

