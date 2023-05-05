«Высокая точка»: жилой комплекс с обзорной площадкой на крыше и пентхаусами появится в Новосибирске

© vk.com/ilya_polyakov69
«Высокая точка»: жилой комплекс с обзорной площадкой на крыше и пентхаусами появится в Новосибирске
05 Май 2023, 09:07

ГК «Поляков» начала строительство клубного комплекса «Новаторы» в Новосибирске. Он расположится около Красного проспекта, в створе улиц Аэропорт и Георгия Колонды. В двух домах переменной этажности будущим жильцам предложат более 40 планировок, включая пентхаусы и квартиры с террасами, интеллектуальную систему доступа, обзорную площадку на крыше, зарядные станции для электромобилей, магазины и другую инфраструктуру.

ООО «Специализированный застройщик „Первый“», входящее в ГК «Поляков» получило разрешение на строительство объекта в створе улиц Аэропорт и Георгия Колонды, рядом с Красным проспектом, сообщил основатель ГК Илья Поляков в соцсети.

«Выдающийся архитектурный облик „Новаторов“ разработан известной Проектной артелью „2ПБ“. Образ ступеней, определяющий фасад, настраивает на стремление к новым вершинам. На крыше комплекса запланирована обзорная площадка с панорамными видами на город. Это одна из самых высоких точек Новосибирска», — рассказал Поляков.

Комплекс состоит из двух зданий переменной этажности — 11, 15 и 25 этажей. На сайте проекта обещают «роскошный выбор квартир бизнес-класса» — более 40 планировочных решений от односпальных студий до пентхаусов, с высотой потолков в 2,7, 3.0, 5.1 и 5.7 метра. Будут квартиры с круговым планированием, с террасами, «вторым светом».

На этаже — от трех квартир. Судя по разрешению на строительство, при этом из 391 квартиры — 197 студии, 32 — однокомнатные. Сейчас в продаже на сайте ЖК указаны более 370 квартир.

Здания объединит стилобат, где расположатся ресепшен, соседский центр для работы и мероприятий, магазины, там же будут колясочные, санитарные комнаты и лапомойки. Для жителей предусмотрены подземный паркинг с сервис-станцией и кладовые для хранения сезонных вещей, зарядные станции для электромобилей, самокатов, гаджетов в общественных пространствах.

В «Новаторах» будет тихий двор с ландшафтным дизайном, спортивная и детская площадки, места для отдыха и работы на свежем воздухе, парковка для велосипедов и самокатов. Срок завершения строительства комплекса по документам — конец 2025 года.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Судьи убрали представителя потерпевших из крупных процессов о пытках в иркутских СИЗО. СК отказался отвечать, сколько жертв было изнасиловано Судьи убрали представителя потерпевших из крупных процессов о пытках в иркутских СИЗО. СК отказался отвечать, сколько жертв было изнасиловано
Последние материалы
05 Май, 15:14
Снаряды нашли в поле и на свалке в двух регионах Сибири
05 Май, 13:59
Дело о гибели пяти сотрудников бурятского целлюлозного комбината от газа дошло до суда
05 Май, 13:03
Суд повторно признал новосибирца виновным по наркотической статье, несмотря на отмену приговора в Верховном суде
05 Май, 12:12
Новосибирские власти подписали соглашение с «Дискусом» о достройке его домов
05 Май, 10:05
Росавиация отказала Red Wings и «Северному ветру» в полетах из Новосибирска в Стамбул
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования