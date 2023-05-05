Замглавы пенсионного фонда задержан в Красноярском крае

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Заместитель руководителя красноярского отделения Фонда пенсионного и социального страхования задержан (СФР). Его подозревают в получении взятки. Речь может идти о единороссе, бывшем спикере канского райсовета.

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя управляющего отделением СФР по Красноярскому краю. Его подозревают в получении взятки в крупном размере (пункт «в» ч. 5 ст. 290 УК), сообщили в СК РФ по региону 5 мая.

По версии следствия, замглавы отделения фонда получил частями взятку в размере 760 тыс. рублей от представителей собственников одного из зданий за заключение контракта на аренду помещений со стороны СФР.

Утверждается, что чиновника задержали при получении 40 тыс. рублей.

Посредником выступил бывший замначальника фонда, считают в СК. В отношении него завели дело по пункту «б» ч. 3 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).



Задержанным замглавы красноярского отделения СФР оказался Владимир Костюков, пишет «Проспект мира». Прежде он возглавлял отделение пенсионного фонда в Канске и Канском районе, был спикером горсовета Канского районного совета депутатов, а также состоит в «Единой России».

На сайте красноярского отделения СФР сказано, что именно Костюков отвечает за хозяйственное обслуживание, а также пожарную безопасность зданий и помещений фонда.

UPD (14:00) Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал Костюкова до 3 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что, по версии следствия, ежемесячный размер взятки от арендодателей составлял 40 тыс. рублей.

