Росавиация отказала Red Wings и «Северному ветру» в полетах из Новосибирска в Стамбул

© pixabay.com
Росавиация отказала Red Wings и «Северному ветру» в полетах из Новосибирска в Стамбул
05 Май 2023, 10:05

Росавиация выдала «Аэрофлоту» допуск на выполнение до семи полетов в неделю из Новосибирска в Стамбул. На это же направление претендовали еще две авиакомпании, но получили отказ, обратил внимание «Коммерсантъ».

Запросившие по семь рейсов в неделю из Новосибирска в Стамбул Red Wings и Nordwind Airlines («Северный ветер») набрали недостаточно баллов.

«Аэрофлот» также получил допуск на семь полетов в неделю на направлении из Новосибирска в Анталью. Претендовавшей на него Red Wings Росавиации отказала.

Допуски на полеты в Стамбул уже имеют S7 Airlines (до 14 раз в неделю) и Azur Air (до 4 раз в неделю), но последняя их в настоящее время не выполняет.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Судьи убрали представителя потерпевших из крупных процессов о пытках в иркутских СИЗО. СК отказался отвечать, сколько жертв было изнасиловано Судьи убрали представителя потерпевших из крупных процессов о пытках в иркутских СИЗО. СК отказался отвечать, сколько жертв было изнасиловано
Последние материалы
05 Май, 15:14
Снаряды нашли в поле и на свалке в двух регионах Сибири
05 Май, 13:59
Дело о гибели пяти сотрудников бурятского целлюлозного комбината от газа дошло до суда
05 Май, 13:03
Суд повторно признал новосибирца виновным по наркотической статье, несмотря на отмену приговора в Верховном суде
05 Май, 12:12
Новосибирские власти подписали соглашение с «Дискусом» о достройке его домов
05 Май, 10:05
Росавиация отказала Red Wings и «Северному ветру» в полетах из Новосибирска в Стамбул
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования