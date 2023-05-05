Росавиация отказала Red Wings и «Северному ветру» в полетах из Новосибирска в Стамбул

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Росавиация выдала «Аэрофлоту» допуск на выполнение до семи полетов в неделю из Новосибирска в Стамбул. На это же направление претендовали еще две авиакомпании, но получили отказ, обратил внимание «Коммерсантъ».

Запросившие по семь рейсов в неделю из Новосибирска в Стамбул Red Wings и Nordwind Airlines («Северный ветер») набрали недостаточно баллов.



«Аэрофлот» также получил допуск на семь полетов в неделю на направлении из Новосибирска в Анталью. Претендовавшей на него Red Wings Росавиации отказала.

Допуски на полеты в Стамбул уже имеют S7 Airlines (до 14 раз в неделю) и Azur Air (до 4 раз в неделю), но последняя их в настоящее время не выполняет.