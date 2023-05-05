Суд повторно признал новосибирца виновным по наркотической статье, несмотря на отмену приговора в Верховном суде

Новосибирца повторно признали виновным по статье о наркотиках, несмотря на постановление Европейского суда по правам человека, на основании которого Верховный суд РФ отменил первый приговор.

В 2015 году Ленинский райсуд Новосибирска признал Максима Костромина виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК). Он получил 10 лет колонии строгого режима.

Но обвиняемые утверждал, что покупал курительную смесь только для личного употребления со знакомым. Но прямо во время их употребления в машине его знакомый взял с сидения пакетики с веществом, вышел из машины, после чего все были задержаны, говорил мужчина во время следствия, сказано в приговоре.

В итоге в 2021 году Европейский суд по правам человека признал действия силовиков по этому делу провокацией, рассказал юридический проект «Травмпункт» в телеграме. В феврале 2022 года президиум Верховного суда РФ отменил приговор Костромину, сославшись на решение ЕСПЧ, и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, освободив мужчину из колонии.

Но 4 мая 2023 года судья Ленинского райсуда Новосибирска Павел Дмитревский вновь приговорил Костромина к 10 годам колонии. Мужчину сразу же взяли под стражу, рассказали правозащитники.