Снаряды нашли в поле и на свалке в двух регионах Сибири

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Пастух нашел шесть снарядов посреди поля в Бурятии. Еще один инцидент с боеприпасами произошел в Забайкалье — там артиллерийские снаряды обнаружены на свалке.

В Кяхтинском районе Бурятии, пример в 4 км от улуса Мурочи, обнаружили шесть снарядов — предположительно, танковых. Их нашел в поле местный пастух, пишет «Байкал Daily»



На месте дежурят сотрудники полиции, и туда же направлена команда саперов. На дорогах установлены заграждения.

В соседнем Забайкалье, по словам зампреда местного правительства Алексея Сергейкина, артиллерийские снаряды обнаружены в Нерчинске на полигоне ТБО в ходе его рекультивации. О происшествии уведомлены оперативные службы.

«Территория оцеплена, на место направлены саперы. Ситуация под контролем», — заверил чиновник в телеграм-канале.