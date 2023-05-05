Новые следы ДНК человека современного типа нашли в Денисовой пещере

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Ученые нашли новые доказательства того, что в Денисовой пещере на Алтае жили Homo sapiens. Ранее считалось, что ее населяли неандертальцы и представители подвида древних людей — денисовцы.

Подвеска из клыка благородного оленя обнаружен в Денисовой пещере на Алтае в слое, относящемся к верхнему палеолиту. Она принадлежала представительнице Homo sapiens, жившей 19−25 тыс. лет назад, установили ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (СО РАН).

«Специалистам удалось разработать неразрушающий метод постепенного высвобождения ДНК, спрятанной в древних костных и зубных артефактах. Выяснилось, что несомненным носителем кулона из Денисовой пещеры была представительница Homo sapiens, женщина, жившая около 19−25 тысяч лет назад», — сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

Полные результаты исследования опубликованы в журнале Nature.



Извлечь древнюю ДНК удалось под руководством сотрудников немецкого Института эволюционной антропологии Макса Планка.



Прежде считалось, что пещеру населяли представители подвида древних людей — денисовцы, чей геном был расшифрован более 10 лет назад, а также неандертальцы.