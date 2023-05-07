Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 428

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

11:03 Более 10 беспилотников атаковали Крым, утверждает глава администрации Севастополя Михаил Развожаев.

«1 БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС, — написал в своем телеграм-канале чиновник. — Второй беспилотник был сбит над морем в районе м. Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола».

Никакие объекты в Севастополе не пострадали, утверждает Развожаев.

Главное на утро 7 мая

• Склады с порохом оружейной компании «Гефест-М» загорелись в поселке Первомайский Свердловской области. По данным МЧС, уничтожено два помещения на площади 960 кв. метров.

Сначала источники агентств сообщали о переходе природного пожара на склады. Но в «Авиалесоохране» утверждают, что «лесной пожар не является причиной пожара на складах»: «Наоборот, огонь в лес движется со стороны складов».



• Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что связался с представителями главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы начать передачу позиций в Бахмуте. Наемники обещали выйти из города 10 мая из-за дефицита боеприпасов, говорил сам Пригожин.

«Я уже связываюсь с его [Кадырова] представителями, чтобы начать передачу позиций незамедлительно, чтобы 10 мая в 00:00, ровно в тот момент, когда мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут», — заявил Пригожин.



5 мая Пригожин, напомним, опубликовал видео, в котором в эмоциональной форме возложил на министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова ответственность за гибель наемников из-за нехватки боеприпасов.

• Власти Белгородской области решили не проводить шествие «Бессмертный полк» в этом году «по причине безопасности», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Впереди у нас главный праздник — День Победы. В этом году по причине безопасности не будет шествия „Бессмертного полка“», — написал чиновник, предложивший вывешивать портреты ветеранов на окнах домов и автомобилях.

Ранее мэрия Новосибирска официально запретила акцию.

• Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение 170 сенаторам Совета федерации, посчитав их причастными к «нарушению территориальной целостности страны».

Как «посягательство на территориальную целостность Украины» СБУ расценило голосование в Совфеде по ратификации договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, пишет «Ъ».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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