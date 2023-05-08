Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 429

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

Главное на утро 8 мая

• Город Асбест в Свердловской области остался без водоснабжения из-за нарушения электроснабжения насосной станции в результате лесных пожаров.

«Город лишился 80% источников водоснабжения, — заявили местном „Водоканале“. — <…> Просьба, экономно расходовать ту питьевую воду, которая есть на сегодня».

Ситуация с пожарами в Свердловской области оценивается как критическая. Регион запросил федеральную помощь для борьбы с ними.

Ранее в поселке Первомайский Свердловской области сгорело два склада с порохом оружейной компании «Гефест-М».

• Писатель и сопредседатель «СРПЗП» Захар Прилепин опубликовал первый пост в своем телеграм-канале после покушения на него в Нижегородской области. По его словам, он был за рулем, а взрыв произошел под колесом со стороны пассажирского сидения, на которым находился его водитель Александр Шубин.

«В СМИ некоторая путаница. Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом, — рассказал Прилепин. — Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то».

• Депутат Госдумы Р Ф Михаил Матвеев (КПРФ) готовит поправки, позволяющие мобилизовать таджиков и других мигрантов, получивших гражданство РФ.

«„Армия“ среднеазиатов вступает в полки таксистов, дивизии дворников и строителей, но не стрелков и минометчиков на СВО. Или хотя бы строителей окопов и блиндажей, — написал Матвеев в своем телеграм-канале. — Оказывается (это требует проверки) их не призывают в российскую армию из-за наличия двойного гражданства! А именно двойное гражданство является формой сосуществования миллионов среднеазиатов. Очень удобно. Люди, связанные с миграционной темой объяснили мне, почему именно таджики массово получают российское гражданство. Якобы их национальное законодательство тоже не допускает призыва в армию лиц с двойным гражданством. То есть таджикский молодняк, получая гражданство РФ, не служат ни там, ни тут».

«Пора на фронт, ребята. Изучаю законодательство и готовлю поправки. Если всё дело в двойном гражданстве, его надо либо запрещать, либо корректировать норму о возможности мобилизации данных лиц. А так получается, что права: пособия на детей, материнский капитал, льготы, пенсии от российского гражданства есть, а обязанности, в частности воинской повинности, нет», — считает Матвеев.

• Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжил публичную критику ЧВК «Вагнер»: «Вокруг частной военной компании столько шума подняли, а нужно было всего лишь закончить начатое, без лишних разговоров на весь интернет и весь мир. Добить, дожать имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность».

«Недосказанность в кое-каких моментах с командованием ЧВК осталась, но с этим мы разберемся. Не в чатах или телеграм-каналах, на виду у всех и на расстоянии друг от друга, а вживую, лицом к лицу», — добавил Кадыров.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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