Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 430

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Главное на утро 10 мая

• Количество погибших при пожарах в Курганской области выросло до 21. Большинство тел были найдены в садовых товариществах в пригороде Кургана, передает ТАСС.



«В настоящее время пожары в пригороде Кургана и деревне Юлдус локализованы, их общая площадь составила почти 74 тыс. кв. м. В остальных населенных пунктах возгорания ликвидированы», — сказал собеседник агентства.



• Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал новое видео, которое в основном было посвящено нехватке боеприпасов. Однако Пригожин, помимо этой проблемы, рассказал о множестве сопутствующих тем. Его выступление вызвало резонанс в медиа.

«Вчера пришло боевое распоряжение, в котором было четко сказано: первое — в случае ухода с позиций, будет признано как измена родине. Это к нам обращение. Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций и зададим вопрос — все-таки кто родине изменяет? Видимо, тот, кто подписывал. Почему государство не может защитить свою страну?» — заявил Пригожин.



Пригожин рассказал, что им было обещано полное обеспечение боеприпасами, однако затем вновь стало известно о существенном сокращении планируемых поставок. Но он пообещал, что ЧВК еще «пободается» в Артёмовске (Бахмуте) несколько дней.

Основатель «Вагнера» рассказал, что Украина готовится к контрнаступлению.

«Они абсолютно четко говорят, что контрнаступление будет на земле, а не по телевизору. Потому что пока в нашей стране думают, что нужно сделать всё в телевизоре и отпраздновать День Победы. День Победы — это победа наших дедов. Мы на миллиметр не заслужили этой победы», — высказался Пригожин.

«Поэтому всех с праздником победы наших дедов. А чё мы ее празднуем — большой вопрос. Надо просто про них вспомнить и не ***** [выёживаться] на Красной площади. <…> Вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране — если он окажется прав, дай бог всем здоровья — а вот, что делать стране, нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть <…> [спецоперацию], если случайно окажется, что этот дедушка — законченный мудак»,— заявил Пригожин.



• Президент Беларуси Александр Лукашенко единственный из приехавших на парад Победы глав иностранных государств, кто не возлагал с президентом РФ Владимиром Путиным цветы к могиле Неизвестного солдата. Его туда отвезли на машине, обратила внимание «Наша Нiва». Лукашенко не появился на неформальном завтраке глав государств. Издание предполагает, что президент оказался нездоров.

• В Латвии 26 человек задержаны 9 мая. Возбуждены административные дела и четыре уголовных. В основном нарушения связаны с возложением цветов к местам демонтированных советских мемориалов, пишет «Коммерсантъ».

Уголовные дела связаны с оправданием действий России на Украине и с применением пиротехники.

• Экс-руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин станет сенатором после единого дня голосования, который пройдет 10 сентября, пишет РБК со ссылкой на источники.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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