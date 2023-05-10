Отопительный сезон закончился в Новосибирске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Отопительный сезон завершается в Новосибирске 10 мая. Соответствующее постановление о подписал мэр Анатолий Локоть.

«С 16 мая приступаем к гидравлическим испытаниям. График уже согласован с департаментом ЖКХ и энергетики мэрии. Испытания теплосетей пройдут в 14 этапов и продлятся до 18 августа», — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

