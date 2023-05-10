Особый противопожарный режим продлят в Новосибирской области
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«Поддерживаю продление особого противопожарного режима, потому что обстановка остается сложной, метеопрогноз неблагоприятный, серьезных осадков не ожидается», — заявил новосибирский губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 10 мая (цитата по «Интерфаксу»).
«Но не погода — главная беда, главная беда — человеческая безалаберность (…) шалость детей или глупость взрослых, граничащая с вредительством», — добавил Травников.
Кроме того, некоторые главы районов выступили с предложение о запрете весенней охоты, отметил чиновник.
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