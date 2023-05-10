Особый противопожарный режим продлят в Новосибирской области

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Особый противопожарный режим продлят в Новосибирской области
10 Май 2023, 08:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ТАЙГА ИНФО» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ТАЙГА ИНФО».

Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов предложил продлить особый противопожарный режим до 23 мая.

«Поддерживаю продление особого противопожарного режима, потому что обстановка остается сложной, метеопрогноз неблагоприятный, серьезных осадков не ожидается», — заявил новосибирский губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 10 мая (цитата по «Интерфаксу»).

«Но не погода — главная беда, главная беда — человеческая безалаберность (…) шалость детей или глупость взрослых, граничащая с вредительством», — добавил Травников.

Кроме того, некоторые главы районов выступили с предложение о запрете весенней охоты, отметил чиновник.


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